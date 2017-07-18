Larnaka’da kaza, 15 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor!

Larnaka’da , 56 yaşındaki sürücünün, 15 yaşındaki motorluya çarpması sonucu gerçekleşen kazada, 15 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor. 15 yaşındaki gencin kaza sonucu başından ciddi darbe aldığı ve kırık kemiklerinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak sorguya çekilen 56 yaşındaki şoförün, alkollü olmadığı gelen bilgiler arasında.

Güney Kıbrıs’ta 17 yaşında, küçük motor ve araba için öğrenci ehliyeti veriliyor, 18 yaşına gelmeden sürüş sınavına ise girilemiyor.

Çeviri: Voice of the Island – İpek Dermuş

Kaynak: IN-CYPRUS