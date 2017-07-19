Larnaka'daki yangın kontrol altına alınamıyor!

Rum İtfaiye teşkilatından yapılan açıklamada, Larnaka'ya bağlı Ora köyünde 23: 30'dan bu yana kontrolü altına alınamayan yangının Vavatsinia köyüne ilerlediği belirtildi..

Toplam 14 araç ve 5 uçak ile müdahale edilen yangında yabani yapraklar, çam ağaçları ve zeytin ağaçları zarar gördü.

Yangına müdahalede arazi ve hava koşulları nedeniyle güçlük çekilirken itfaiye sözcüsü Andreas Kettis yangının kısa sürede kısmi olarak kontrol altına alınacağını umduğu söyledi.

Çeviri:HK Ajans- Arzu AKTAŞ