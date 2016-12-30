LAÜ’den farklı son: 74-34

Lefke Avrupa Üniversitesi Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Süper Ligi’nde birinci devrenin son maçında Girne Amerikan Üniversitesi’ni farklı yendi

30 SAYI FARK ATTI



Lefke Avrupa Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi karşısında zorlanmadan maçı 74-34 kazanırken, ABD’li oyuncusu Knight 32 sayı atarak gecenin yıldızı oldu

Yer: LAÜ Spor Salonu



Hakemler: Ulviye Beşe, Hatice Üstüner



LAÜ: Fuat (3), Knight (32), Adnan (2), Mehmet Ali (3), Alper, Benon (4), Aytaç (2), Filip (8), Hüseyin (9), Onat (3), Hasan, Nevzat (8)



GAÜ: Çağakan (3), Emre (3), Batuhan Asil (6), Andi (11), Alpay (4), Batuhan Tüzmen, Berk (7), Tuğberk



1.periyot: 22-5



İlk yarı: 35-16



3.periyot: 57-19

Gürsel KARAGÖZLÜ

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Süper Ligi 6.hafta açılış maçında Lefke Avrupa Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi’ni 30 sayı farkla 74-34 yendi.



LAÜ Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Lefke, GAÜ’ye sayı şansı tanımazken bu bölümü 22-5 önde geçti. İkinci periyotta da üstün oyununu devam ettiren Lefke Avrupa Üniversitesi devreyi 35-16 önde kapattı.



Üçüncü periyota da hızlı başlayan taraf yine LAÜ olurken, GAÜ bu bölümde sadece 3 sayı atabildi. Bu bölümü de LAÜ 57-19 önde geçti.



Son periyotta rahat bir karşılaşma çıkaran Lefke Avrupa Üniversitesi maçı 30 sayı farkla 74-34 kazandı. LAÜ’nün ABD’li oyuncusu Knight 32 sayı atarak maçın yıldızı oldu.

Devre iki maçla tamamlanıyor



Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde ilk devre bu akşam oynanacak iki maçla tamamlanıyor.



NEU RA 25 Spor Salonu’nda Girne Üniversitesi ile Mapfree saat 19.00’da karşı karşıya gelecek.



Gecenin diğer maçı ise Koopspor ile Mağusa Gelişim Akademisi arasında saat 20.00’de Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

KVB Büyük Erkek Basketbol Ligi Puan Durumu



Takımlar O G M AS YS P



1.YDÜ 6 5 1 542 436 11



2. LAÜ 6 3 3 466 448 9



3. Koopspor 5 3 2 413 381 8



4. GÜ 5 3 2 391 350 8



5.MGA 5 2 3 373 410 7



6. Mapfree 5 2 3 405 434 7



7. GAÜ 6 1 5 368 572 7



