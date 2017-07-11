LAÜ’den Voleybol atağı

Lefke Avrupa Üniversitesi, kadınlarda basketboldan sonra voleybolda da mücadele etmeye hazırlanıyor

VOLEYBOL LİGİ’NE GİRİYORUZ: LAÜ Spor Kulübü Başkan İlhan Terzioğlu, “Basketbola kattığımız heyecanı ve mücadeleyi aynı şekilde Voleybola da katmak için geliyoruz. Hedefimiz bölge halkımızı KKTC voleyboluna kazandırmaktır. Alt yapımızı da kuracağız.” dedi

Tonguç KOTAK

Lefke Avrupa Üniversitesi, kadınlarda basketboldan sonra voleybolda da mücadele etmeye hazırlanıyor.

LAÜ Spor Kulübü, 2017-2018 yılına ait voleybol ligine girmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Lefke Avrupa Üniversitesi Kulübü Başkanı İlhan Terzioğlu, Havadis’e konuşarak bu sezon voleybolda liglerde yer alacaklarını açıkladı.

Terzioğlu şöyle konuştu: “Amacımız bölgemize ve öğrencilerimize sosyal aktiviteler ve yeni heyecanlar kazandırmak olduğu için bu işe önceleri basketbol ile girmiştik. Basketbola kattığımız heyecanı ve mücadeleyi aynı şekilde voleybolda da vererek, bunu bölge halkımıza ve KKTC’ye göstermek istiyoruz.

Ayrıca sadece büyükler liginde değil, minik, yıldız ve gençlerimizin de voleybol sporuna ilgisini arttırıp bu spor için altyapıları geliştirip büyükler ligine zenginlik getirmesini de amaçlamaktayız.

Ülke voleyboluna yeni heyecanları kazandırıp okullarımızda da bu dalı geliştirmelerinde onlara öncülük etmek ve yönlendirmeyi hedeflemekteyiz.

Umarız bu yıl voleybol karşılaşmaları her zamankinden daha heyecanlı, kalabalık ve izleyici kitlesi yüksek maçlara sahne olur. Lige katılacak olan tüm takımlara şimdiden başarılar diliyorum.”