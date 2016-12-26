Lawrence:Bu fotoğrafta işiyorum

Bundan üç yıl önce düzenlenen törenlerde Oscar kazanan Jennifer Lawrence'tan olay yaratacak itiraf.



Oscar ödüllü güzel oyuncu Jennifer Lawrence, katıldığı bir talk show programında herkesi şaşırtan bir itirafta bulundu. Program sunucusunun annesiyle birlikte görüldüğü bir fotoğrafı “Ne güzel bir anne kız karesi” diye paylaşırken, Lawrence bir anda söze girdi ve “Aslına bakılırsa bu fotoğrafta işiyorum” şeklinde bir açıklamada bulundu. Program sunucusu dahil seyircilerin de büyük bir şaşkınlık yaşamasının ardından Jennifer Lawrence sözlerini şöyle sürdürdü:



“Aslına bakılırsa bu fotoğrafta işiyorum ama annemin dünyadan haberi yok. İşemeye gittiğim sırada arkadaşım bu fotoğrafı çekti. Çünkü o ne yaptığımı biliyordu ve annemi bu olayın dışında bırakmaya karar verdik.” Ünlü oyuncu, erkekler için herhangi bir yerde işemenin ne kadar kolay olduğunu bilmenin çok can sıkıcı olduğunu düşündüğünü belirtmeyi de ihmal etmedi.

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