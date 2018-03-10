Le Chateau Romance Altın Kadeh ile şenlendi

Tekirdağ Rakısı Altın Seri sponsorluğunda her ay unutulmaz eğlenceler yaşatan Altın Kadeh Meyhaneleri, geçtiğimiz Perşembe akşamı rakı severleri Gönyeli’de bulunan Le Chateau Romance’da buluşturdu. Le Chateau Romance’ın “Kendin Pişir Kendin Ye” alanında Tekirdağ Rakısı Altın Seri eşliğinde enfes lezzetlerin tadını çıkaran rakı severler, mangal başında dostlarıyla doyasıya muhabbetin de keyfini sürdü.

Etkinlikte Kıbrıslı şarkıcılarımızdan Eda Girgin, canlı performansı ile göz doldurdu. Konuklar Le Chateau Romance’ın samimi ve sıcak atmosferinde Eda Girgin’in şarkılarıyla doyasıya eğlendi.

Altın Kadeh Meyhaneleri Nisan’da Girne’de

Adaya lezzet, müzik ve muhabbet dolu eğlenceler yaşatan Altın Kadeh Meyhaneleri etkinlik serisinin Nisan ayındaki durağı Girne olacak. 14 Nisan Cumartesi akşamı Hürdeniz Fish&Meat Restaurant’ta düzenlenecek etkinlikte enfes balık menüsü ile birlikte Tekirdağ Rakısı Altın Seri sunulacak. 12 çeşit soğuk meze, 6 çeşit ara sıcak, ana yemek olarak seçilecek ızgara balık, tatlı ve meyveden oluşan fix menü ve meşe fıçıda bekletilen altın lezzetindeki Tekirdağ Rakısı Altın Seri ile eşsiz bir rakı-balık ziyafeti yaşanacak. Gecede Eda Girgin, yine en güzel şarkıları ile rakıseverlerin keyfine keyif katacak. Yoğun ilgi nedeni ile önceden rezervasyon yaptırılması tavsiye edilen etkinliğe katılmak isteyenler, 0533 868 88 38 ve 0392 816 12 33 numaralı telefonlardan Hürdeniz Fish&Meat Restaurant’a masa rezervasyonlarını yaptırabilirler.

Altın Kadeh Meyhaneleri’nin keyifli etkinliklerini kaçırmamak için “altinkadehadada” Facebook ve Instagram hesaplarını ve www.altinkadeh.com web sitesi takip edilebilir.