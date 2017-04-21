League Of Legends Kış Mevsimi Finali Heyecanı Yarın İstanbul Volkswagen Arena’da

League of Legends’da Kış Mevsimi Finali heyecanı için geri sayım başladı. Yeni takımlar ve flaş transferler sonrası sürprizlerle dolu mücadelelere sahne olan Şampiyonluk Ligi’nde Kış Mevsimi Finali zamanı geldi. Bu büyük mücadele, yarın binlerce LoL tutkununu İstanbul’da Volkswagen Arena çatısı altında buluşturuyor.

Yılın ilk büyük kupasının sahibi, Oyunfor.CREW ve SuperMassive arasında 22 Nisan Cumartesi günü oynanacak final maçı sonrası belli olacak. 5.000 kişinin yerinden ve yüzbinlerce oyun severin canlı internet ve TV yayınları üzerinden izleyebileceği karşılaşma, saat 14.00’de başlayacak.

2017 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi’nde artık sona gelindi. Yarı finalde kıyasıya mücadele eden dört takımdan finale çıkan, SuperMassive ve Oyunfor.CREW oldu. Haftalarca süren kıran kırana mücadelelere sahne olan 2017 Kış Mevsimi, heyecan dolu bir finalle bitecek. Kupanın sahibi 22 Nisan’da Volkswagen Arena’da belli olacak. Karşılaşma saat 14.00’da başlayacak

Şampiyonun rotası Brezilya

2017 Kış Mevsimi şampiyonunun bir sonraki adresi, uluslararası arenada ülkemizi temsil etmek üzere Brezilya olacak. Formatı yenilenen 2017 Sezon Ortası Turnuvası’nda Türkiye adına mücadele edecek olan Kış Mevsimi Şampiyonu, A Grubu’nda yer alan; Brezilya (Red Canids), Japonya (Rampage) ve Okyanusya (Dire Wolves) takımlarıyla karşı karşıya gelecek. MSI 2017'de heyecan dolu rekabet, 28 Nisan günü başlayacak.

Kış Mevsimi Finali Canlı Yayınla Tivibu’da

Kış mevsimi finali heyecanı bu sene de TV ekranlarından geniş bir izleyici kitlesiyle buluşuyor. Günden güne daha geniş kitleler tarafından takip edilen League of Legends Kış Mevsimi Finali, bu yıl Tivibu Spor ekranlarından da oyun tutkunlarıyla buluşacak. Twitch ve YouTube kanallarından da her sene olduğu gibi bu yıl da büyük heyecanı takip etmek mümkün olacak.