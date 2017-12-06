Lefkara’da bazı Türk evleri bakımsızlıktan dökülüyor

Alithia gazetesine konuşan Lefkara Belediye Başkanı Sofoklis Sofokleus, Lefkara’daki Kıbrıs Türk evleriyle ilgili yaşanan sorunları anlattı.



Kıbrıs Türk evlerinin çoğunun kötü durumda olduğunu belirten Sofokleus, sorununun çözülmesi için çeşitli yönlerde temaslarda bulunduğunu kaydetti.



Bu evlerin değerlendirilerek, genç çiftlere ya da adanın kuzeyinden güneyine göç eden Rumlarla diğer kişilere verilmesi hedefi bulunduğunu belirten Sofokleus, konunun siyasi boyutuna da dikkat çekerek, Kıbrıs sorununun çözümü için büyük bir çabanın gösterildiği bir dönemde Kıbrıs Türk mallarının yıkılmasına izin veremeyeceklerini söyledi.



Lefkara’nın iskan bölgesindeki evlerin yüzde 20’sinin Kıbrıs Türk evleri olduğunu belirtildiği haberde, Kıbrıslı Türklerin bu evleri 1963 döneminde terk ettiği aktarıldı.



KIBRIS TÜRK MALLARI VASİLİĞİ ÇALIŞANIYLA İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Öte yandan, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’nde yapılan yasadışı eylemlerle ilgili üç kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



Politis’in haberine göre, biri vasilik çalışanı olan bu üç kişi hakkında “Kıbrıs Türk mallarını elinde tutanlara ayrıcalıklı muamele yaparak para kazanan bir çete kurma” gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.



Haberde, Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos’un da para karşılığında Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili çalışmalar yapan ve yabancılara para karşılığında “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı tedarik eden çetelerden söz ettiği anımsatıldı.



Polisin, üç kişinin hakkında tutukluluk kararı çıkarma istemiyle mahkemeye çıkarılıp çıkarılmayacaklarına, ifadelerinin ardından kadar verileceği belirtildi.