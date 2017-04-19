Lefke bölgesinde Pazar 'Çilek & Doğa Yürüyüşü' var
19/04/2017
Lefke bölgesinde Pazar günü “Çilek & Doğa yürüyüşü” etkinliği düzenlenecek.
“Çilek & Doğa Yürüyüşü”, Yeşilırmak-Yedidalga Üreticiler Birliği; Lefke Belediyesi, Lefke Turizm Derneği, Yeşilırmak Muhtarlığı ve Erson Hocanın Organik Çiftliği işbirliğinde, Erson Hocanın Organik Çiftliği-Yörükköy-Günebakan-Eski Günebakan-Yeşilırmak- Erson Hocanın Organik Çiftliği güzergahında gerçekleştirilecek.
Yürüyüş, saat 10.00’da Erson Hocanın Organik Çiftliği’nden başlayacak. Etkinlikle ilgili bilgi almak için 0533 861 5304 numaralı telefonun aranabileceği belirtildi.