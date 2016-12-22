Lefke resmen ilçe oluyor

Başbakan Hüseyin Özgürgün Lefke’nin ilçe olmasının Salı günü meclisten geçirilerek resmiyet kazanacağını açıkladı.

Başbakan Hüseyin Özgürgün Salı günü kararın meclisten geçirilmesiyle birlikte Lefke’nin ilçe olacağını açıkladı.

Özgürgün hükümetin neden Lefke’yi ilçe yapma kararı aldığını BRT’ye değerlendirdi..

Lefke’nin 1974’den sonra ilçe olma hakkını kaybettiğini ve uzun bir süre bu sıkıntıyı aşmak için sesini duyurmaya çalıştığını belirten Özgürgün, aradan 40’yıla aşkın bir zaman geçmesine rağmen sorunların büyüdüğünü söyledi.

Lefke’nin ilçe olduğu dönemlerindekii coşkulu zamanlarına yeniden dönebilecek bir kapasitesi olduğunu vurgulayan Özgürgün, Lefke Gazi Lisesi’nin köklü geçmişinin ilçe olmaya dayandığını, Cengiz Topel Endüsturi Meslek Lisesi’nin ülkedeki ilk endüsturi meslek liselerinden biri olduğunu belirterek Lefke’nin yıllardır merkez olma noktasından geriye doğru gittiğini söyledi.

Özgürgün, “Şimdi bunu durdurup yeniden liseleri ile ilkokukulları ile, üniversitesi ile Lefke gerçekten hazır. Bıraktığımız yerde duruyor. O hakkı yeniden kazanıyor. İnşallah hayırılısdı olur” dedi.

Cengiz Topel Hastahanesi’nin de ülkenin en eski hastanelerinden bir olduğunu belirten Özgürgün, hastahanedeki sorunların temelden nasıl halledilebileceğinin düşünüldüğü zaman detaylarla uğraşmak yerinde Lefkenin öncelikle ilçe olması gerektiği üzerinde durduklarını kaydetti.

Özgürgün, “Hastahanesi’nin ilçe hastahanesi, kaymakamının, milletvekillerinin polis müdürlerinin, daire müdürlerğinin bulunduğu bir yapının kurulmasının işi temelde çözeceğini anladık. Memnuniyetle görüyorum ki karar oy birliği ile komiteden geçti ve Salı günü de inşallah Genel Kuruldan oy birliği ile geçip resmiyet kazanacak.” dedi.

Özgürgün, Lefke bölgesinin ilçe olmasının hem sosyo ekonomik hem de kültürel gelişime ciddi bir ivme kazandıracağına dikkat çekti.

Başbakan Özgürgün, altyapı ve tresislerin ilçe bazında elre alınmasıyla birlikte birçok soruna köklü çözüm bulunacağını da sözlerine ekledi.



