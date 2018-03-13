Lefke’de bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
Lefke ilçesindeki bazı bölgelere yarın 08.30 ile 13.30 arasında elektrik verilemeyecek.
13/03/2018
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, Cengizköy Trafo Merkezi’nde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle Gemikonağı, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) kampüsü, LAÜ yolu, Yedidalga, Bağlıköy, Ömerli, Bademliköy, Yeşilırmak, Günebakan, Yeşilyurt, Doğancı, Lefke merkez, Çamlıköy, Cengizköy, Taşköy, Aplıç ve bu bölgedeki tesis ile su motorlarının elektrik enerjisi 5 saat boyunca kesik olacak.