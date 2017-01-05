Lefke’de köpek katliamı

Lefke ilçesine bağlı Gemikonağı bölgesinde, önceki gün bir çok köpek kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zehirlenerek öldürüldü. Hayvan sahiplerinin tepki gösterdiği olayda bazı vatandaşlar yollara atılan zehirleri temizlemek için seferber oldu. Atılan zehirlerden dolayı köpeği zehirlenen Muharrem Hun konu ile ilgili gazetemizi arayarak şikayette bulundu.

Hun: Bu katliama tepki göstermeliyiz

Yaşanılan olayda köpeklerini kaybeden Muharrem Hun geçtiğimiz gün etrafa atılan zehirler nedeniyle Gemikonağı ve Bağlıköy’de birçok köpeğin zehirlenerek öldürüldüğünü söyledi. Gemikonağı ve Bağlıköy’de çok sayıda sokak köpeğinin bulunduğunu söyleyen Hun, “benim köpeklerimi de zehirlediler” dedi. Son zamanlarda etrafa atılan zehirlerle bu köpeklerin yok olduğunu söyleyen Hun, zehirlenen bazı köpekleri tedavi edip hayata kazandırdıklarını aktardı.

Bölgede çok sayıda duyarlı kişinin bu köpek katliamına tepki koyduğunu söyleyen Hun, yetkililerin bir an önce tedbir almasını istediklerini belirtti. Gemikonağında zehirlenen köpeklerin Lefke Belediyesi halı saha ve çocuk parkı yakınlarında olduğundan söyleyen Hun halı sahada ve çocuk parkında oynayan çocukların da tehlike altında olduklarından söz etti