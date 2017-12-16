Lefke’de Kudüs için yürüyüş yapıldı

Lefke’de, geçtiğimiz akşam saatlerinde bir grup Lefke Avrupa Ünüversitesi ( LAÜ ) öğrencisi, LAÜ giriş kapısına toplanarak ellerinde pankartlarla LAÜ’den, Gemkonağı Camisine kadar yürüyerek “Kudüs’e sahip çık”, sloganları atarak, ” İmanımdan vazgeçmedikçe, Kudüs’ten vazgeçmem”, Kudüs Filistinlilerin değil, Arapların değil, Hz. Muhammed’e ( SAV ) Ümmet olan herkesindir”, Kudüs şehir değildir. O; İmandır, davadır, simgedir, ölçüdür”, ” Vefalı Türk geldi yine” ve Kudüs İslam dünyasının göz bebeği, haklı davası, meşru sancağı, ve rehni imkansız manevi tacıdır” pankartları taşıdılar.

Gemikonağı Camisi önüne gelen gruptan bir öğrenci bir açıklama yaparak Trump’ın kararını ve İsrail’i protesto etti.

Yürüyüş eylemi başlamasından bitişine kadar Güzelyurt Polis Müdürlüğü Güvenlik ve Trafik ekipleri gerekli önlemleri aldılar. Eylem olaysız sona erdi.