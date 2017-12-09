Lefke'de öncelik ekonomi ve çevre

Havadis Gazetesi'nden Duygu ALAN'ın haberine göre Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapacak 50 milletvekilinin belirleneceği erken genel seçim için geri sayım başlarken siyasi partilerdeki seçim hazırlıkları da yoğunlaştı.

7 Ocak’ta yapılacak erken genel seçimde iktidar yarışına girecek olan siyasi partilerin Lefke milletvekili adayları, Lefke özelinde vizyon ve politikalarını Havadis’e anlattı.

Demokrat Parti Lefke milletvekili adayı Ersin Doğaç, Lefke’yi, bir eko turizm merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini ayrıca Lefke’de serbest liman bölge oluşturulmasını planladıklarını, yine narenciyenin pazarlanmasına yönelik plan ve projelerinin olduğunu söyledi.

Yeniden Doğuş Partisi Lefke milletvekili adayı Nejla Gazi, parlamentoya girmesi halinde öncelikle bir kadın olarak sevgiyi ve şefkati parlamentoya ve topluma aktaracağını, cinsiyet ve her türlü eşitliğin oluşmasını sağlamak için çalışacağını söyledi.

Kişisel çıkarlar uğruna kurumsal yetkinin kötüye kullanılmasının ve yolsuzlukların önüne geçmek için gerekli çalışmaları başlatacağını da kaydeden Gazi, ayrıca Lefke için halkın görüş ve fikirlerine saygı duyarak, halkı dinleyerek bir politika güdeceğini ifade etti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke milletvekili adayı Salahi Şahiner, Lefke’nin yıllardır mahrumiyet bölgesi olarak bırakıldığını savunarak dolayısıyla bölgede büyük bir işsizlik sorunu oluştuğunu kaydetti.

Şahiner, devletin acilen Lefke’de istihdamı destekleyici ve teşvik edici önlem planları alması gerektiğini söyledi.

Toplumcu Demokrasi Partisi Lefke milletvekili adayı Orhun Karagözlü, Lefke’de göçün önüne geçmek, işsizlik sorununu ortadan kaldırmak ve turizmi canlandırmak için projeler yapılarak bu projelerin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini savundu, bu amaçla çalışacağını söyledi.

Halkın Partisi Lefke milletvekili adayı İsmail Kaşot, tarımda verimliliği arttırma ve Doğu Akdeniz’in en büyük sorunlardan biri olan CMC alanının temizlenmesi ve ıslahının Lefke’de öncelikli hedefleri olduğunu belirtti.

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler – Değişim ve Kurtuluş İttifakı Lefke milletvekili adayı Ali Üncü,

Lefke’nin sadece eğitim politikasını değil küçük ve orta ölçekli sanayi politikasının da gelişmesi gerektiğini kaydetti.

Üncü, buna bağlı olarak CMC alanının temizlenmesi ile ilgili İSBU şirketi ile yapılan sözleşmenin tekrar gözden geçirilip hayata geçirilmesi gerektiğini gerekirse de başka bir şirket ile anlaşılıp çevre kirliliğinin ortadan kaldırılmasını gerektiğini ifade etti.

Ulusal Birlik Partisi Lefke milletvekili adayı Aytaç Çaluda, Lefke’nin gelişmeye müsait bir ilçe olduğuna dikkat çekerek, “Lefke’nin gelişimini sağlamak amacı ile var gücümüz ile çalışacağız, elimizden gelen her hizmeti vereceğiz” diye konuştu.

Milliyetçi Demokrasi Partisi Lefke milletvekili adayı Tuncay Özkaraşahin, hedefinin çevresel problemlerden kaynaklanan ve sağlık riski içeren unsurların olabildiğince ortadan kaldırılması olduğunu kaydetti.

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