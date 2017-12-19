Lefke’de zor gece

Haftanın açılış maçında bu akşam Lefke’de karşılaşacak olan LAÜ ile Koopspor koçları, Havadis’e yaptıkları açıklamalarda maçı kazanacaklarını söylediler

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Süper Ligi’nde ikinci hafta Lefke Avrupa Üniversitesi – Koopspor maçı ile başlıyor.

Maç saat 19.00’da

İlk haftada Girne Üniversitesi’ne kaybeden Lefke Avrupa Üniversitesi, bu akşam ilk haftayı farklı kazanarak giren Koopspor’u konuk edecek. Bu zorlu maç sat 19.00’da LAÜ Spor Salonu’nda oynanacak.

Arşehit: Bu maça hazırız

Lefke Avrupa Üniversitesi Antrenörü Arkan Arşehit, Koopspor maçı öncesinde Havadis’e konuşarak şunları söyledi:

“İlk maça çok iyi başladık ama yabancı rotasyonu sorunu oynadığımız yüksek tempoda bizi negatif yönde etkiledi. Yorgunluk, faul problemi ve 14 serbest atış kaçırdığımız bir maçı uzatma sonunda 2 sayı farkla kaybettik. Takım olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Sezon öncesi çok iyi bir hazırlık süreci geçirdik, kupalar kazandık, bu süreçte maalesef iki yabancı oyuncumuz ciddi sakatlık sorunu yaşadı. Kulüp yönetimimiz çok onurlu bir duruş sergileyerek, düşen sporcularımızı itmek yerine onlara el uzattı. Şu anda kalkmalarını ve birlikte yürümeye devam etmeyi bekliyoruz.

Koopspor maçı bu sezon taraftarımız önünde oynayacağımız ilk maç. Çok iyi bir kadroya sahipler, Kambala ve Dereck gibi Türkiye’de yıllarca oynamış yabancı oyuncuları var. Bunun yanında geçen senenin finalist takımına, şampiyon Yakın Doğu’dan Kemal Taşçı ismini eklediler. Takım olarak bu zor maça mental, fiziksel ve taktiksel açıdan hazır durumdayız. Yabancıların dışında, yerli oyunculardan Kemal’ın sakatlığı var, onun dışında bir eksiğimiz bulunmuyor. Hak edenin kazandığı, sportmenlik içerisinde geçen bir maç olmasını dilerim.”

Güven: Zorluk derecesi yüksek maç

Koopspor koçu Emrah Güven ise zorlu maç öncesi şöyle konuştu:

“Zorluk derecesi yüksek bir maça çıkacağız. LAÜ takımı bu ligin tek profesyonel takımı.

Tüm takım çift idman yaparak hazırlanıyorlar. Genç ve enerjisi yüksek bir takım. Ligin ilk haftasında GÜ karşı uzatmada kaybettiler ve bu onları daha da kamçılayacaktır.

Koopspor olarak biz de bu maça hazırız. Tecrübemizi sahaya yansıtarak kazanmak istiyoruz.”

TONGUÇ KOTAK - HAVADİS