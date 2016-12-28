HABER KIBRIS

Lefke’ye ilk ziyaret Başbakan Özgürgün tarafından yapılıyor

28/12/2016

Lefke’ye ilk ziyaret Başbakan Özgürgün tarafından yapılıyor
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Lefke’nin ilçe olmasını sağlayacak Mülki Yönetim ve Bölümleri Değişiklik Yasa Tasarısı’nı onaylanmasının ardından Lefke’ye ilk ziyaret Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından yapılıyor.

Başbakan Hüseyin Özgürgün bugün Lefke’ye giderek çeşitli temaslar yapacak.

Başbakan Özgürgün, Lefke Avrupa Üniversitesi’nde “Kıbrıs’ın Dünü Bugünü, Yarını” konulu konferans verecek.

Konferans, saat 14.00’te başlayacak.Başbakan Hüseyin Özgürgün, saat 16.00’da da Lefke Spor Kulübü ziyaret edecek.

Başbakan’e Lefke ziyaretinde İçişleri Bakanı Kutlu Evren ve bazı milletvekilleri de eşlik edecek. 



TAGS: lefke, özgürgün
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