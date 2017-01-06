Lefke'ye müze ve turizm ofisi

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Güzelyurt ve Lefke bölgesinde temaslarda bulunarak, tarihi eser ve ören yerlerinde incelemelerde bulundu. Ataoğlu, bakanlık bürokratlarıyla birlikte, 6. ilçe olan Lefke’ye nelerin kazandırılabileceğine dair değerlendirmeler de yaptı.

Bakanlık açıklamasına göre, ilk olarak restorasyonu devam eden Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi ile ST. Mamas Kilisesi’nde incelemelerde bulunan Ataoğlu, ardından Lefke bölgesini ziyaret etti ve bölgedeki eski eser ile ören yerlerini gezdi. Lefke’de açılması planlanan müze ile turizm ofisi yeri konusunda tespit çalışmaları yaptı.

Ataoğlu, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’yı da ziyaret ederek, Lefke’yle ilgili çalışmaları hakkında bilgi verdi ve yapılabilecekler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Güzelyurt ve Lefke bölgesi temaslarını BRT’ye değerlendiren Ataoğlu, Güzelyurt Arkeoloji Müzesi ile ST. Mamas Kilisesi’nde restorasyon çalışmalarının sürdüğünü, önümüzdeki günlerde açılışın yapılacağını kaydetti.

Ülkeye gelen turistlerin tüm ilçelere dağılmasının önemine vurgu yapan Ataoğlu, bu konuda yaptıkları çalışmalar çerçevesinde turistlerin Güzelyurt ve Lefke esnafına daha fazla zaman ayırmalarının sağlanacağını söyledi.

Lefke’de turizm ofisi ve müze açmak istediklerini söyleyen Ataoğlu, çarşı merkezinde bulunan ve belediyeye ait olduğunu tespit ettikleri bir binayı kısa sürede müzeye dönüştürmeyi planladıklarını söyledi.

Ataoğlu, Lefke bölgesindeki turizmin gelişmesiyle ilgili çalışmaları bulunduğunu da belirterek, bu konuda yatırımcılara düşük faizli kredi olanağının sağlanması yönündeki girişimlerin yakında bölge halkıyla paylaşılacağını ifade etti.

Lefke fiziki plan çalışmalarının nisan-mayıs aylarında başlatılacağını söyleyen Ataoğlu, Lefke’deki konakların restore edilmesi, Acendu Çeşmesi tahribatının giderilmesi, çam kese böceği ilaçlaması, CMC sorunu, cittaslow çalışmaları gibi konularda da bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ataoğlu, Osmanlı su kemerlerinin ışıklandırılmasının önemine de dikkat çekti ve elektrik ücretinin bakanlık tarafından karşılanacağını söyledi.

Ataoğlu, Lefke’nin 6. ilçe olmasını tebrik ederek, DP’nin kurulduğu günden beri Lefke’yi ilçe olarak gördüğünü ve her zaman 6 tane ilçe başkanı bulunduğunu da ekledi.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da, Ataoğlu’na ilgisinden dolayı teşekkür ederek, cittaslow Lefke için Turizm Bakanlığı’nın çok önemli olduğunu ve birlikte yapılacak çok işler olduğunu söyledi.

Ataoğlu’na ziyaretinde Özel Kalem Müdürü Kazım Türkkan, Bakanlık Müsteşarı Bülent Arkın, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, Turizm Tanıtma ve Planlama Dairesi Müdürü İpek Tüccaroğlu, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Fuat Azimli, Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan ile Basın Danışmanı Kemal Öneren eşlik etti.