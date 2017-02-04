Lefkoşa Surlariçi bölgesine 'Turistik Gezi Treni'

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Gezi Treni’nin kısa sürede hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.

Lefkoşa Surlariçi esnafı ile biraraya gelen Harmancı, mimari, tarihi ve kültürel mirasa sahip Surlariçi bölgesini hem yurttaşların hem de turistlerin daha rahat şekilde gezebilmesi adına üretilen “turistik gezi treni projesi”nde sona geldindiğini söyledi.

Harmancı, bir vagonlu 25 kişilik Trende kulaklıklı yayın sistemin olacağını, bu sistemle trende 3 dilde yayın yapılacağını ve tarihi yerler ile Lefkoşa hakkında çeşitli bilgilerin verileceğini kaydetti.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, “hizmet geliştirme anlayışı” projesi çerçevesinde Surlariçi esnafı ile bir araya geldi…

Başkan Harmancı, esnafın bölgeye ilişkin taleplerini, beklentilerini ve öngörülerini dinlemek, birlikte durum değerlendirmesi yapmak amacı ile bir araya geldiklerini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Harmancı, Lefkoşa Surlariçi turizm potansiyelini harekete geçirme adına Surlariçi Turist Gezi Yolu Haritası basımı, turistlerin kullandığı mavi yol çizgilerinin uzun sürenin ardından yenilenmesi ve 14 adet bölgenin tarihi ve mimarisine uygun şekilde çoklu levha takılması işlemi gerçekleştirdiklerini ifade etti…

Arasta’dan Bedesten’e kadar karşılıklı dükkânların olduğu noktalardaki tentelerin bölge dokusuna uygun tek tip şekilde düzenlendiğini de kaydeden Harmancı, Bandabulya içerisinde bulunan LTB ofisinin aynı zamanda turizm enformasyon bürosu olarak da hizmet vermesinin bu proje ile gerçekleştiğini söyledi.

Harmancı bu proje ile esnafın beklentilerini uyumlaştırmaya gayret ettiklerini de vurguladı.

LTB Başkanı Harmancı mimari, tarihi ve kültürel mirasa sahip Surlariçibölgesini hem yurttaşların hem de turistlerin daha rahat şekilde gezebilmesi adına üretilen bir diğer projenin de turistik gezi treni projesi olduğunu kaydetti.

Trenin yurttaşların ve turistlerin kullanımına sunulabilmesi çalışmalarında sona gelindiğini belirten Başkan Harmancı, gezi treninin bir vagonlu ve 25 kişilik olacağını kaydetti. Trende kulaklıklı yayın sistemin olacağını söyleyen Harmancı bu sistemle trende 3 dilde yayın yapılacağını ve tarihi yerler ile Lefkoşa hakkında çeşitli bilgilerin verileceğini sözlerine ekledi.

Harmancı LTB’nin en büyük hedeflerinden biri olan “Asmaaltı Yayalaştırma Projesi” için de Mart ayında ihaleye çıkılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti.

2017 yılının ekonomik anlamda olumsuzluklarla başladığını kaydeden Harmancı, Surlariçi’nin önemli bir turist potansiyeline sahip olduğunu ve bu ekonomik krizin esnafla belediyenin birlikte hareket etmesi sonucu aşılabileceğine inanç belirtti.

Toplantı, alışveriş şöleni konusunda esnafın düşüncelerinin alınması ve Nisan ayında yapılması konusunda hemfikir olunmasının ardından sona erdi.