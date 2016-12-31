Akıncı, Lefkoşa çarşısında esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Girne Kapısı (İnönü Meydanı), Girne Caddesi, Sarayönü (Atatürk Meydanı), Arasta, Kumarcılar Hanı, Asmaalatı ve Bandabuliya’da yurttaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sabah kahvesini de Büyük Han’da yurttaşlarla içti.

Lokmacı sınır kapısında görevlilerin de yeni yılını kutlayan Cumhurbaşkanı, çarşıda karşılaştığı turistlerle de sohbet ederek yeni yıl için iyi dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, eşi Meral Akıncı’yla çocuklara yeni yıl armağanları veren Cumhurbaşkanı Akıncı, 2017 yılının barış ve sağlık dolu geçmesini diledi.

Yurttaşların 9 Ocak’ta başlayacak Cenevre zirvesi hakkındaki beklenti ve düşüncelerini de dinleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, hedeflenen çözümün esasını eşitlik, güvenlik ve özgürlüğün oluşturduğunu söyledi.

Herkesin başını yastığa koyduğunda endişesiz, huzurlu ve güvenlik kaygısı olmadan uyuyabileceği yeni bir Kıbrıs için çalışıldığını belirten Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının Cenevre’de başlayacak görüşmelerde siyasi kararlılık ve iradeyle masada olacağını hatırlattı.