Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde klimalar bozuldu

Lefkoşa Devlet Hastanesi Üroloji Servisi’nde bozuk olan klimalar, hasta ve yakınlarını zora sokuyor.

Diyalog Gazetesi’nin haberine göre, hasta yakınları serviste günlerdir klimaların bozuk olduğunu söyleyerek, ısınmak için evlerinden soba getirmek zorunda kaldıklarını belirti. Hasta yakınları bu soğuk kış günlerde çok zor zamanlar yaşadıklarını belirterek, hastane yönetiminin bir an önce bu konuyla ilgilenmesini istedi.

Öte yandan Diyalog muhabiri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı ile görüştü. Dizdarlı, Üroloji Servisi’ndeki 3 klimanın bozuk olduğunun doğrulayarak, Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçtiklerini, Pazartesi gün 3 yeni klimanın yenileneceğini belirtti.

Dizdarlı, vatandaşların evlerinden soba getirmelerine gerek olmadığını da belirterek, vatandaşlar talep ettiği takdirde hastane yönetiminin soba ihtiyacını karşıladığını söyledi.