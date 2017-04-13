‘Lefkoşa FIR Hattında Tehlike’

Avrupa Komisyonu’nun, DİKO’nun Avrupa Parlamentosu’ndaki milletvekillerinden Kostas Mavridis’in “Türkiye’nin takındığı tavrı dolayısıyla, Kıbrıs uçuş bölgesinde ciddi tehlikeler olup olmadığı sorusuna” yanıt verdiği ifade edildi.

Politis gazetesi, Avrupa Komisyonu’nun Mavridis’e yanıtında “Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü’nün (Eurocontrol), “Lefkoşa FIR hattıyla ilgili analizinde, uçuş güvenliğiyle ilgili sorunlar tespit ettiğini teyit ettiğini” yazdı.

Gazeteye göre Komisyon “konunun, hava taşımacılığıyla ilgili kapsamlı bir anlaşamaya varılmasına ilişkin olarak Türkiye’yle gerçekleştirilen müzakereler çerçevesinde iki kez gündeme getirildiğini ancak hiçbir sonuç alınmadığını” belirtti.

Komisyon “AB ile Türkiye arasında bir anlaşmaya varılmasının, güvenlik sorunlarında AB mevzuatı uyarınca çözümler uygulanmasına bağlı olduğunu” da ifade etti.

“BEŞ YASADIŞI NOTAM”

Fileleftheros gazetesinde yer alan bir haberde ise, “Türkiye Hava Kuvvetleri ile KKTC Ulaştırma Bakanlığı’nın, yayımladıkları beş NOTAM’la, bir dizi askeri tatbikat ve arama-kurtarma tatbikatları icra etmek için (FIR hattının Apostolos Andreas’taki doğu sınırlarından başlayıp, Meis yakınlarında olmak üzere Yunanistan’ın batı sınırlarına kadar uzanmakta olan) “Lefkoşa FIR hattı” içerisine giren bölgelerin büyük bir bölümünü bağladıkları” iddia edildi.

Tatbikatların geçtiğimiz gün başlayıp, 26 Nisan’a kadar süreceğini yazan gazete, tatbikatların Güneydoğu Akdeniz’in tamamında gerçekleştirilen uçuşlarda karışıklığa neden olduğunu çünkü hava trafiğinin normal şekilde idare edilmesinde parazitler meydana getirdiğini ileri sürdü.

Gazete, önümüzdeki pazartesi günü başlayıp 26 Nisan’da tamamlanacak olan arama-kurtarma tatbikatının ise “tamamen Lefkoşa FIR hattı” içerisinde yapılacağını ekledi.

Haberde, Rum Sivil Havacılık Dairesi’nin, Türkiye Hava Kuvvetleri’nin iki NOTAM’ına karşılık, kendi NOTAM’larını yayınladığı da belirtildi.