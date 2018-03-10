Lefkoşa FIR Hattı’nda yaşanan tehlikeler

Politis ve diğer gazeteler, “Eurocontrol, EASA, IATA” gibi uluslararası kuruluşların temsilcilerinin konuşmalar yapacakları seminerde Akdeniz ve Ortak Doğu’daki uçuş güvenliğinin yanı sıra, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ın “yasadışı eylemleri” sebebiyle Güney Kıbrıs’ın “Lefkoşa FIR Hattında”yaşanan tehlikelerin de ele alınacağını yazdılar.

Kaynak/Gak TV