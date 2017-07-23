Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda feci kaza! Barış Hakan hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah saat 04:00 sıralarında,Lefkoşa-Gazimağusa anayolu yonca kavşağı alt geçidinin 50 metre ilerisinde,Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce seyreden sürücüsü meçhul MJ 919 Z plakalı salon araç, o esnada yolun sağından soluna yaya olarak geçmeye çalışan Gazimağusa’da sakin 21 yaşındaki Barış Hakan’a çarparak olay yerinden kaçmıştır.

Barış Hakan olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Kaza sonrası olay yerine yaya olarak gelen bir şahsın şüpheli hareketleri üzerine polis tarafından yapılan sorgulamasında kaza anında aracı kullandığını itiraf etmiş ve olaya methaldar aracı ise Pharma Mondial ilaç fabrikası civarına gizledigini beyan etmiştir.

Kaza anında aracı kullandığı tespit edilen Nijerya uyruklu 21 yaşındaki Franklin Onyedika Onuora (E-21) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KAYNAK: BRTK