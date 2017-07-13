Lefkoşa-Girne anayolunda bir araç alev aldı
13/07/2017
Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde elektrik aksamları kısa devre yapan araç alev aldı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; bugün saat 17:30 sıralarında, Lefkoşa – Girne Anayolu üzerinde Kerem Keremoğlu, yönetimindeki JE 556 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Ciklos mevkiinde aracının elektrik aksamlarını kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.
Yangına ilk müdahaleyi yoldan geçen duyarlı vatandaşlar, araçlarında bulunan yangın söndürme tüpleri ile yaptı.
Araç, itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.