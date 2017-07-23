Lefkoşa-Girne anayolunda kaza

Lefkoşa-Girne anayolunda önceki gece meydana gelen kazada hızını alamayan alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip takla attı. Kazada sürücü 24 yaşındaki Ahmet Akpınar ile araçta yolcu olarak bulunan Faysal Akpınar (E-18) ile Uğurcan Gülmez (E-24) yaralandı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların gözetim altına alındıkları belirtildi.



YARALILAR GÖZETİM ALTINDA



Lefkoşa-Girne anayolunda önceki gece saat 02.00 sıralarında meydana gelen kaza, Lefkoşa’ya doğru LY 893 Z plakalı araçla 92 promil alkol tesiri altında seyreden Ahmet Akpınar’ın Boğaz yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip, yoldan çıkarak daha önce devrilen tabelaya çarpması sonucu meydana geldi. Tabelaya çarpan araç takla atarak yan kısmı üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ahmet Akpınar ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Faysal Akpınar ile Uğurcan Gülmez olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak yapılan ilk tetkiklerin ardından müşahede altına alındı.



AYNI YERDE İKİNCİ KAZA



Kazanın olduğu aynı yerde geçtiğimiz Perşembe günü ise 56 yaşındaki Yusuf Yiğit kullandığı araç direksiyon hakimiyetini kaybedip reklam tabelasını yerinden söküp, elektrik direğine çarparak durabilmişti. Araç sürücüsü Yusuf Yiğit de hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Star Kıbrıs - Suna Erden