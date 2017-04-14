Bir grup Türk ve Rum genç SOKAK isimlerini değiştirdi

Diyalog Gazetesi'nden yer alan habre göre, dün gece Lefkoşa, Gönyeli ve Hamitköy’de sokak isimleri değiştirildi

Kendilerine ‘Dayanışma Aktivisti’ diyen, Kıbrıslı Türk ve Rum gençlerinden oluşan bir grup, “Mücadele sokakta başlar” sloganıyla yasa dışı bir hareket başlatarak Lefkoşa’nın Türk kesiminde bazı sokak isimlerini ‘Türkçe ve Rumca’ yazılı yeni isimlerle değiştirdi.

Dün akşam saatlerinde gerçekleşenolayda İkinci Selim Sokağı’nın adı Kostis Ahniotis oldu. Atatütk Meydanı’ndaki Ankara Sokak ‘Ulus Baker’ olarak değiştirildi. İnönü Meydanı’ndaki İstanbul Sokak ‘Federal Kıbrıs’ oldu.

Hamitköyde Vatan Sokağının adı ‘Mişaoulis ve Kavazoğlu’ Sokak olurken, Gönyeli’de

12 Haziran Sokağı ‘Rum kayıplar’ ve 1 Ağustos Sokağı ise 8 Mart olarak değiştirildi.

Aktivistler, bu yasa dışı eylemi videoya kaydederek, Güney Kıbrıs’taki Politis gazetesine ulaştırdı. Politis gazetesi dün gece internet sayfasında video görüntülerini “İşgal altındaki Lekoşa sokak tabelaları değiştirildi” başlığıyla duyurdu.

Muhtar da şaşırdı

Yasa dışı olaydan haberdar edilen Hamitköy Muhtarı Feyzullah Bostancı durumu Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ve KKTC polisine bildireceğini söyledi.

Ayrıca Gönyeli’deki 1 Ağustos Sokakta ikamet eden bir vatandaş ise durumu belediyeye ihbar ederek, gerekli önlemlerin alınmasını istedi.