Lefkoşa-Haspolat anayolunda zincirleme kaza

Lefkoşa-Haspolat anayolunda dün akşam 18.00 sularında meydana gelen kazada 4 araç birbirine girdi.

Kaza, Mehmet Dede’nin yönetimindeki JE 120 plakalı aracıyla Haspolat istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada önünde seyir halinde bulunan Ömer Uluçay yönetimindeki LE 625 Z plakalı araca çarpmasıyla meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle savrulan Uluçay’ın aracı önce bariyerlere, ardından da önünde seyir halinde bulunan Eda Özçetiner Demir yönetimindeki NH 409 plakalı araca çarptı.

Kazaya karışan bir araç daha olduğu ancak herhangi bir hasar almadığı için olay yerinden ayrıldığı bilgisi Polis Basın Subaylığı’ndan paylaşıldı.

Kazada yaralanan olmadı.