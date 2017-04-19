Lefkoşa, Sipahi ve Dipkarpaz'da elektrik kesintisi olacak

LEFKOŞA’DA YARIN 8 SAAT DÖNÜŞÜMLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Şebeke çalışmaları nedeniyle Lefkoşa’da yarın 09.00’dan itibaren 8 saat süreyle dönüşümlü elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, saat 17.00’ye kadar sürecek kesintiden bölgeler yaklaşık yarım saatlik sürelerle etkilenecek.

Açıklamaya göre, dönüşümlü kesintiden etkilenecek bölgeler; Yenişehir, Lefkoşa Polis Müdürlüğü bölgesi, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Golden Tulip Otel, Surlariçi, Atleks Sanverler Ortaokulu, Şht. Mustafa Ruso Caddesi (Muhtar Yusuf Galleria ile Soyak evleri arası bölge), Küçük Kaymaklı'nın bir bölümü, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Osmanpaşa Caddesi ile Merit Otel civarı.

YARIN SİPAHİ BÖLGESİ VE DİPKARPAZ İLE SİPAHİ ARASINDA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK

Orta gerilim hattı çalışmaları nedeniyle yarın Sipahi bölgesi ve Dipkarpaz ile Sipahi arasında kalan tesislere yaklaşık 7 saat elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıb-Tek İskele Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:30 ile 16:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.