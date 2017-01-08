Lefkoşa ve Gazimağusa’da Hırsızlık

Lefkoşa’da bir işyerinden çalışan tarafından para hırsızlığı yapılırken, Gazimağusa’da da bir apartmandan iki bisiklet çalındı.

Polis bültenine göre Lefkoşa’da dün bir kuaför salonunda çalışan G.İ. (E-32), müşterilerden topladığı 630 TL’yi iş yeri sahibine teslim etmeyerek çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.

Öte yandan Gazimağusa’da J.A. (E-31) 28-29 Aralık tarihlerinde bir apartmandan iki bisikleti çalma suçlamasıyla tutuklandı.

Zanlının, İman Aghaei’nin kaldığı apartmanda, merdiven boşluğunda bulunan iki bisikletini çaldığı ve polis soruşturmasında bisikletlerin bulunarak emare alındığı belirtildi.