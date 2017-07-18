Lefkoşa ve Mağusa'da uyuşturucu operasyonu, 4 tutuklu

Lefkoşa Ercan Havalimanı’nda KKTC’ye giriş giriş yapan A.S.A.’nın (E-22) bagajında yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Lefkoşa - Gazimağusa anayolu üzerinde, Dörtyol Polis Karakolu önünde, R.K’nin (E--24) kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada, 28,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

Yürütülen ileri soruşturmada, edilenin S.S.Y.H.(E-21) ile birlikte kalmakta olduğu Gazimağusa’daki ikametgahında yapılan aramada, 5.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Tuzla’da Z.T.’ye (E-53)’ye ait ikametgahta yapılan aramada, saksı içerisinde ekili 6 kök hintkeneviri bitkisi ile bu bitkiye ait yeni kesilmiş yapraklar, uyuşturucu olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara ve bir adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan pipo bulunarak emare alındı.

3 olayda da adı geçen şahıslar tutuklandı.