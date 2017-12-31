Lefkoşa'da 14 yaşındaki ikiz kardeşlere tecavüz

Lefkoşa’da bir pansiyona ihbar üzerine polis tarafından yapılan baskında şok bir gerçek ortaya çıktı.

Fuhuş yapıldığı gerekçesiyle pansiyona baskın yapan polisler 14 yaşındaki ikiz kız kardeşlerin fuhuşa alet edildiğini tespit etti.

Söz konusu pansiyonda yaşları 17 olan zanlılar A.G ve T.G isimli iki erkek şahsın 14 yaşındaki ikiz kız kardeşler ile cinsel münasebette bulundukları tespit edildi.

Zanlılar A.G ve T.G ile pansiyonun işletmecisi T. K. Tutuklandı.

Haber: Evrim Kamalı