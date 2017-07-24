Lefkoşa'da akıllı sayaçlar için 24 saat avans su yüklenebilecek

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), “Akıllı Su Sayacı Kontör Yükleme Noktası”ndan 24 saat avans su yüklenebileceğini duyurdu.

LTB’den yapılan açıklamada, vezne çalışma saatleri dışında ve hafta sonları akıllı su sayacı kullananların, LTB binası girişinde bulunan “Akıllı Su Sayacı Kontör Yükleme Noktası”ndan 24 saat avans su yükleyebileceği belirtildi.

Açıklamada, avans yüklenen suyun ücretinin, daha sonra vezneden yapılacak işlemlerde ödenebildiği ve makineden yüklemelerin akıllı su sayacı kartı ile yapılabildiği kaydedildi.