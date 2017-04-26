Lefkoşa’da asfaltlama çalışmaları sürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Lefkoşa genelinde sürdürdüğü ve toplam 31 sokağı kapsayan asfalt kaplama çalışmaları devam ediyor.

Başkent Lefkoşa’da uzun yıllardır hiçbir müdahele yapılmayan ve yıpranan yollar ihale kapsamında şehrin altyapısının daha iyi bir noktaya taşınabilmesi amacıyla tamamen yenileniyor. Ayrıca, asfaltlanan yollarla birlikte yol çizgileri de yenileniyor.

6 Mart tarihinde Surlariçi’nde başlayan asfaltlama çalışmalarının ardından Çağlayan, Köşklüçiftlik, Kızılbaş ve Küçük Kaymaklı bölgesinde bozuk ve yıpranmış yollar asfaltlandı.

Yaklaşık bir hafta içerisinde tamamlanacak olan asfaltlama çalışmlarını LTB Başkanı Mehmet Harmancı yerinde inceleyerek çalışmlar hakkında detaylı bilgi aldı.

Lefkoşa’nın tarihi ve turistik bölgesi olan Surlariçi’nde 6 Mart’ta başlayan çalışmalarda Polis Sokak, Üzümlü Sokak, Agah Efendi Sokak, Hafız Lisani Sokak, Atilla Sokak, Baf Sokak, Yediler Sokak, Köroğlu Sokak, Çapa Sokak, Beliğ Paşa, Mecidiye Sokak’ta asfalt kaplama yapıldı.

Surlariçi’ndeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Çağlayan bölgesinde Sümer Sokak, Şair Nedim Sokak ve Akşemsettin Sokak asfaltlanarak yurttaşların hizmetine sunuldu.

Aralıksız devam eden çalışmalarda Köşklüçiftlik bölgesindeki Sakarya Sokak, İlhan Savut Sokak, Kemal M. Zeytinoğlu Sokak, Necati Münir Ertekün Sokak, Çamlıca Sokak, İsmail Beyoğlu Sokak, Muzaffer Ersu Sokak, Şerif Arzık Sokak, Servet Somuncuoğlu Sokak ve Kubilay Altaylı Sokak asfaltlandı.

Küçük Kaymaklı bölgesinde tamamlanan çalışmalarda Kahramanlar Caddesi, M. Hacı İbrahim Sokak, Şht. Aygün Yusuf Sokak ve Hürrem Ağa Sokak’ta yeni asfaltlarına kavuştu. Ayrıca Kızılbaş bölgesinde ise Reşat Ebeoğlu Sokak ve Şht. Doğan A. Haşim Sokak’ta da yollar asfaltlanarak yenilendi.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yanında bulunan ve dün başlanan Şht. Tahir Osman Sokak ve Şht. Hasan Ali Sokak’ta devam eden asfaltlama çalışmları tamamlandıktan sonra Hamitköy bölgesinde bulunan Seyrandede Sokak’ta da asfaltlama çalışması yapılacak.