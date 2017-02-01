Lefkoşa'da bir araç kundaklandı

Bugün saat 03:00 sıralarında, Lefkoşa’da Kızılbaş Bölgesinde, Şht Doğan Ahmet Haşim Sokak üzerinde, Evren Kasapoğlu’na ait MV 202 plakalı salon araç, üzerine muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu araç yanarak zarar görürken söz konusu aracın yanında park halinde bulunan Mehmet Mahsenoğlu’na ait FT 691 plakalı aracın da sol arka tamponu yanarak hasara uğradı.

Şüpheli olarak görülen O.Ş. (E-26) tutuklandı.

İSKELE’DE ECZANEDEN HIRSIZLIK…

İskelde’de faaliyet gösteren bir eczaneye müşteri olarak giden “H.Y. (E-53)” kimlikli kişinin bir paket vitamin ile 2 adet cinsel gücü artırıcı jel çaldığı tespit edildi.

UŞTURUCU VE EVRAK SAHTELEME

Polisten yapılan açıklamaya göre, Haspolat’ta ise, dün saat 12:00 sıralarında, polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, H.E.(E-23) kimlikli kişinin tasarrufunda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 6 hap bulunarak emare alındı.

Mesele ile ilgili yürütülen soruşturma neticesinde söz konusu hapların M.K.Ö.(E-26) tarafından kanunsuz olarak ithal edildiği tespit edildi. Ayrıca H.E.’nin (E-23) daha önceden yurt dışından temin etmiş olduğu, kimlik kartı üzerine kendi fotoğrafını yapıştırmak suretiyle sahtelediği belge ile KKTC’ye giriş yaptığı tespit edildi.

İki zanlı da tutuklandı.

SAHTELENMİŞ RESMİ EVRAKI TEDAVÜLE SÜRME, SAHTE DAVRANIŞLA KAYIT TEMİNİ VE BAŞKASININ KİMLİĞİNE BÜRÜNME

11 Temmuz tarihinde, Girne Turizm Limanında, M.Ç.(E-27)’nin, daha önceden yurt dışından temin etmiş olduğu başka bir şahıs adına düzenlenmiş kimlik kartı üzerine, kendi fotoğrafını yapıştırmak suretiyle sahteledikten sonra, söz konusu belgeyi görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp belgede adı geçenin kimliğine büründüğü tespit edildi.

Zanlı dün Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandı.

KASTİ HASAR

Dün saat 06.00 sıralarında, Girne’de, Ö.D. (E-29), 174 mlgr. alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, Elektrokur isimli iş yeri önünde monteli bulunan 5 adet aydınlatma fenerlerine kasten ve kanunsuz olarak yumruk atıp kırmak sureti ile kasti hasar uğrattıktan sonra yine aynı cadde üzerinde park edilmiş vaziyette bulunan bir aracın camına, dokuz adet aracın da dikiz aynalarına hasar verdi.

Ö.D tutuklandı.