Lefkoşa'da dehşet, kendisine hakaret etti diye darp etti!

M.K isimli şahıs kendisine hakaret ettiği gerekçesi ile 17 yaşındaki Şehmuz Kazan’ı ciddi şekilde darp etti

Emir Abdurrahman BULUT

Lefkoşa’da dün öğlen saatlerinde yaşanan darp olayında 17 yaşındaki Şehmuz Kazan yaralandı. Mehmet Akif Caddesi’nde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olay şu şekilde gerçekleşti: Şehmuz Kazan’ı darp eden M.K isimli şahıs, bir dükkanın duvarının arkasına saklandı. Bir süre orada bekleyen M.K, Şehmuz Kazan bisikleti ile geçince aniden ortaya çıktı ve bir hamlede Kazan’ı yere savurdu. M.K, daha sonra yere düşen Şehmuz Kazan’ın başına iki kez tekme attı. Başına tekme darbeleri alan Kazan kendisinden geçti.

Çevredeki vatandaşlar Kazan’ın yardımına koştu.112 acil servisin aranmasının ardından Kazan, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tomografisi çekilen ve müşehade altına alınan Kazan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu arada Kazan’ı darp eden M.K Lefkoşa Adli Şube’ye çağrılarak ifadesi alındı. M.K aleyhine darp suçundan dava getirildi. İddiaya göre, Kazan’ın M.K’ye ağır hakaretlerde bulunduğu, kaçtığı ve buna sinirlenen M.K’nin ise Kazan’ı darp ettiği ileri sürüldü.