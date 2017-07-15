Lefkoşa’da elektriksiz kaldı

Orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde bugün uzun süreli elektrik kesintisi yaşandı.

KIB-TEK tarafından yapılan açıklamaya göre saat 07:30’dan itibaren; Başbakanlık Işıkları ile Mehmet Akif Caddesi’nde Kumsal Parkı arasında kalan bölge ve civar sokaklar, Ortaköy Işıkları ile Başbakanlık Işıkları arasında kalan bölge ve Göçmenköy İlkokulu bölgesi, Hamitköy, Dumlupınar ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Bölgesi, Hamitköy Çemberi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi arasında kalan bölgeye elektrik verilemedi.

Arızanın tespiti ve giderilmesi için başlatılan çalışmanın ardından saat 12.00’ye doğru Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi bölgesi ve Haspolat ağıllar civarı hariç tüm bölgelere elektrik enerjisi verilmeye başlandı.

Yine orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle saat 08:30’den itibaren; Dilekkaya, Kırklar’ın bir bölümü, Kırıkkale, Erdemli ve Yiğitler köylerine elektrik verilemiyor. KIB-TEK Arızanın tespiti ve giderilmesi için çalışma başlatıldığını duyurdu.

Öte yandan yarın, yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Lefkoşa’ya bağlı bazı bölgelere saat 08:00’den itibaren yaklaşık iki saat süreyle elektirik verilemeyecek.

Açıklamada elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceği, bu yüzden vatandaşların şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması gerektiği önemle vurgulandı.