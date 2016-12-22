Lefkoşa’da kanalizasyon isyanı

Lefkoşa, Özker Özgür sokakta yaşanan kanalizasyon sorunu bölge halkını perişan etti.



Yaklaşık üç aydır pis su atıklarının logarlardan taştığını söyleyen bölge halkı Lefkoşa Türk Belediyesi’nden duruma müdahale etmesini istedi.



İşte Haber Kıbrıs’a ulaşn vatandaşın söyledikleri:



Lefkoşa... Dumlupınar.. Yaysat arkası... Özker özgür sokak.. (Sn Çakıcı'nın evinin yanı).. logarlardan pis su atıkları 3 aydır bu şekilde.. 185i aradık.. vidanjör ile çözüm üretmeye çalışıyorlar.. fakat değişen olmadı 2 günlük çözümler ile olmuyor.. 11 aylıkbebeğimiz var... bu sulara basıp giriyoruz evin içine.. Sağlık sıfır.. Benden sağlık temizlik için talep edilecek ücreti ödememe sanırım bu koşullar altında gerek yok... Yapılması gereken belediye gerekli müdahaleyi yapacak ki gerekirse yeni kuyu yapacak yada siteyi komple kanalizasyona bağlayacak.. Faturayı da bütün siteye bölüştürecek. Sitede kalan 10 kişi hayır dedi diye 1 kişinin sağlığı ile oynanmaya hakkımız yok diye düşünüyorum.. 100 bin liralık arabalara binip 2 liraya yatırım yapmamak olmaz bence..



