Lefkoşa'da motor kazası, 1 yaralı

Göçmenköy'de bu sabah 07,45 sıralarında meydana gelen kazada bir kişi hafif yaralandı.

Kaza nasıl oldu?

Saat 07:45 sıralarında, Göçmenköy'de, Abdurrahman Ataş (E-45), yönetimindeki ED 451 plakalı salon araç ile 12. Sokak üzerinden Yzb. Tekin Yurdabak Caddesine giriş yapıp sağa dönüşe geçtiği sırada, o esnada cadde üzerinde güney istikametine doğru seyreden Adem Aldırmaz (E-37) yönetimindeki MK 537 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı LDH'de yapılan tedavisini müteakip taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.