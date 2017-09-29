Lefkoşa'da Sabaha Karşı Yangın Paniği

Lefkoşa'da bu sabah 04.00'te Zabitler Off Licence'da yangın çıktı.Yangında işyeri ve Gürkan Özcan'a ait dairenin yatak odası yandı

Bu sabah saat 04:00 sıralarında, Lefkosa’da Metehan Çemberi yanında faaliyet gösteren Zabit Off Licence isimli iş yerinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu iş yeri ve içersinde bulunan eşyalar yanarak zarar görürken yangın iş yerinin üst kısmında bulunan Gürkan Özcan’a ait daireye de sıçradı ve dairenin doğuya bakan yatak odası yandı ev ise isten zarar gördü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir

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