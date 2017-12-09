Lefkoşa’da Uyuşturucu Operasyonu

Polis Basın Bülteni’ne göre, Lefkoşa’da araçla seyreden V.B. (E-30) ve H.A.’nın (E-27) üzerlerinde yapılan aramada, V.B.’nin tasarrufunda yaklaşık 2 gram, H.A.’nın tasarrufunda ise yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Zanlıların evlerinde de arama yapan polis, V.B.’nin evinde yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ile uyuşturucu madde kalıntısı içerdiğine inanılan iki sigara izmariti; H.A.’nın evinde ise yaklaşık 45 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde buldu.

Zanlılar yanında olayda bağlantısı bulunan Y.B. (E-46) tutuklandı.

MARKETTEN HIRSIZLIK

Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarketten muhtelif kişisel bakım eşyaları alan ve bir çantada saklayarak ödemeden çıkan S.D. (K-21) tutuklandı. Olay önceki gün öğleden sonra meydana geldi.

GÜMRÜKSÜZ ÇOK SAYIDA NARGİLE AKSAMI ELE GEÇİRİLDİ

Hamitköy’de A.E.D.’nin (E-22) kullandığı araçta dün gece yapılan aramada, KKTC’ye gümrüksüz olarak ithal ettiği ithali ve satışı yasak toplam 162 elektronik nargile aroması, 20 elektronik nargile, 30 elektronik nargile camı, 13 elektronik nargile tankı, 9 elektronik nargile kılıfı, 7 elektronik nargile pili, 15 elektronik nargile filtresi, 3 elektronik nargile teli, 3 elektronik nargile pamuğu, 2 elektronik nargile şarj cihazı ve 2 elektronik nargile cam tüpü bulundu.

Yine dün gece Lefkoşa’da F.T.’nin (E-31) kullandığı araçtaki aramada ise KKTC’ye gümrüksüz olarak ithal ettiği belirtilen, ithali ve satışı yasak toplam 42 elektronik nargile aroması ve 6 elektronik nargile filtresi bulundu.

Polis her iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

GÜZELYURT’TA ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU



Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nün dün 16.00-18.00 saatleri arasında sorumluluk sahası içinde düzenlediği asayiş ve trafik operasyonunda kahvehaneler, bet ofisleri ve alkollü içki satışı yapılan yerlerde olumsuzluk tespit edilmezken trafikte kontrol edilen 132 araç sürücüsünden 37’si hakkında ileri işleme gidildi.