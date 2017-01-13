Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu

Lefkoşa’da bu sabah S.B.’nin (E-31) evinde polis tarafından yapılan aramada, çeşitli türlerde uyuşturucu madde bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, yapılan aramada evde; “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 4 gr gram ağırlığında madde, uyuşturucu madde olduğuna inanılan yaklaşık 6 gr ağırlığında toz madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 908 adet bütün hap ve yaklaşık 6 gr ağırlığında da parçalanmış halde hap bulunarak emare olarak alındığı ve S.B.’nin tutuklandığı belirtildi.



