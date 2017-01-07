Lefkoşa’da Uyuşturucudan 2 Tutuklu

Lefkoşa’da Mücahitler Parkı içerisinde A.G.’nin (E-24) üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün akşam 21.00 sıralarında bulunan uyuşturucudan dolayı A.G. ile meselede bağlantılı olduğuna inanılan L.C.A. (E-30) tutuklandı.

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HIRSIZLIK

Hamitköy’de faaliyet gösteren “Okmar Süpermarket” içerisinde müşteri olarak bulunan U.M. (E-30) ve O.C.O.(E-27)’nin, iki şişe alkollü içkiyi ödeme yapmadan çaldıkları tespit edildi.

Polis 2 Ocak’ta meydana gelen olayla ilgili olarak U.M ve O.C.O’yu tutukladı.

GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU

Lefkoşa’da Metehan Sınır Kapısı’nda, KKTC'ye giriş yapan B.M.'nin (E-35) kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan kontrolde, yetkili makamlardan izinsiz vücut geliştirmede kullanılan 150 adet hap ile yaklaşık 20 kg ağırlığında sığır eti bulunarak emare olarak alındı.

Polis, dün 11.30’da meydana gelen olayda, aracında izinsiz hap ve et bulunan B.M. hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

TRAFİK VE ASAYİŞ OPERASYONU

Bu arada dün 13.00-15.00 saatleri arasında, İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde "Trafik ve Asayiş Operasyonu" düzenlendiği belirtildi.

Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri ve kumarhanelerin kontrol edildiğini, kontroller esnasında her hangi bir olumsuzluk tespit edilmediği kaydedildi.

Trafik ekiplerince 127 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen toplam 16 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.