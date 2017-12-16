Lefkoşa’da Yarın Elektrik Kesintisi

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, 11.00-14-00 saatleri arasında yapılacak kesintiden etkilenecek bölgeler şunlardır:

“Maliye Bakanlığı Bölgesi, KKTC Meclisi ve civari, T.C. Büyükelçiliği, mahkemeler bölgesi ve Ledra Palace Bölgesi, Hamitköy,Dumlupınar’ın bir bölümü ve Hamitköy çemberi ile Haspolat çemberi arasında kalan bölge, Şehit Çocuğu Arsaları Bölgesi, Gönyeli Belediye Binası Batısı, Öğretmen Sosyal Konutları Bölgesi ve Levent İlkokulu Bölgesi.”