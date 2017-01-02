Lefkoşa'da yılbaşı gecesi kaza

Lefkoşa’da yılbaşı gecesi trafik ışıklarına dikkat etmeyen sürücü kazaya sebebiyet verdi

Ahmet İKİDERELİ

Dün 03.30’da Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi boyunca HD 450 plakalı araçla soldan birinci şerit içerisinde Gönyeli istikametine doğru seyreden Lefkoşa’da sakin Ahmet Canlı yol üzerinde bulunan Başbakanlık trafik ışıklarına geldiğinde tarafından kırmızı ışık yandığı halde ışığa dikkat etmeyerek yoluna devam etmesi sonucunda o esnada solundan Mehmet Akif caddesinde tarafında yeşil ışık yandığı için Başbakanlık binalarına doğru yoluna devam eden Lefkoşa’da sakin Murat Çırakoğlu yönetimindeki FN 571 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken EN 571 plakalı araca 3000 TL HD 450 plakalı araca ise 2000 TL tahmini hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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