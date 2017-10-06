Lefkoşa’da 'Yuka Blend Sokak Festivali' gerçekleştiriliyor

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Yuka Blend Sokak Festivali’nin ikincisi LTB iş birliği ve katkılarıyla bugün ve yarın (6 Ekim ve 7 Ekim) Lefkoşa Surlariçi’nde gerçekleştiriliyor.

Bugün 12.00’de başlayan festival kapsamında atölye çalışmaları, LTB iş birliği içerisinde graffiti çalışmaları, dans gösterileri, fotoğraf sergileri, bisiklet turu, müzik gruplarının canlı performansları ve DJ programları yer alacak.

Uzun bir süredir hazırlıkları süren ve Vakıflar İdaresi’nin de katkı sağladığı festival için, LTB Ekipleri ile Yuka Blend Sokak Festivali Organizasyon Komitesi son hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda 2 gün boyunca LTB zabıta ekipleri trafik ve diğer konularda görev alırken, festivalin alanının temizlik çalışmaları da tamamlandı.

LTB ayrıca, grafitti sanatçılarının çizimlerinde kullanacakları tahtaları temin etti ve sergi alanlarında yer alacak fotoğrafların üretimlerini tamamladı.

Lefkoşa Surlariçi’ne renk ve dinamizm katacak Yuka Blend Sokak Festivali sonrasında, LTB ile Studio 21 işbirliğinde kısa süre önce aramızdan ayrılan Saffet Anibal’ın portresi ile başlayan “Hatırlamak Güzeldir” isimli projede, Lefkoşa’nın değerlerinin çizimleri Lefkoşa Surlariçi’ne yapılmaya devam edecek.

Yuka Blend Festival Programı

Sanatçılar

Vasilis23, Aslı Bolayır, Nurtane Karagil, Salih Akpolat, Roch The doG, gamze Yalçın, Stelios Papageorgiou, Blaze, Derviş Nihad, Mathieu Devavry, Cenk Özmen, Paparazzi, Chris Blacked, Anabelle, Leonidas Con, Çağrı Nicat, Buğçem, Cem, Sarah Nadine Wortmann, Deren Kalfaoğlu, Mehmetemin Yıldızçoban, Eliz Beyaz, Önder türkkal, Dima, Yağmur Beyhanlı, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

Dans ve Tiyatro Grupları

Cyprus mambo, Unity Crew, Aleks, Studio 21, Angela, Maria, Dervişe Güneyli Kutlu, Eliz Beyaz, Refia Örs, Rooftop Theatre

Atöyle Çalışmaları

Yoga, Ebru Sanatı, Fotoğraf, Kahve, Dreamcatcher, Himmeli,

Bisiklet Turu

7 Ekim Cumartesi, 12.00’de Selimiye Meydanı’nda.