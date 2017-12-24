Lefkoşa’nın yeni açık pazarı

Pazarın 2’inci etabının 180 takvim gününde tamamlanması öngörülüyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Küçük Kaymaklı’dakiÖzker Özgür Caddesi üzerinde sürdürdüğü Yeni Açık Pazar yapım projesinde ilk etap işleri tamamlandı ve 2.etap içerisinde yer alan idari bina ve kafeteryanın ihalesi de imzalanarak yapım aşamasına geçildi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Hüseyin Umay Estate Constructionşirketi Direktörü Hüseyin Umay’nın imza koyduğu ihale sözleşmesi kapsamında Yeni Açık Pazar’a idare bina ve kafeterya yapılacak.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Yeni Açık Pazar 2.Etap İdari Bina ve Kafeterya yapım projesinin yaklaşık 600 metrekarelik bir alan içerisinde olacağını anlattı.

Yurttaşların alışverişlerini yaparken aileleri ile birlikte dinlenebileceği bir alanın oluşturulacağını ifade eden Harmancı, projenin 180 takvim gününde tamamlanacağını vurguladı.

LTB Başkanı Harmancı, başkent Lefkoşa’nın, modern yaşamın ihtiyaçlarına cevap verecek bir açık pazara ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

Projenin finansmanının önemli bir kısmının Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından karşılanacağını söyleyen Harmancı, finansmanın yüzde 20’sinin ise LTB öz kaynaklarından karşılanacağının altını çizdi.