Leipzig'e Kartal pençesi!

Almanya'nın 'övgü toplayan' takımlarından Leipzig, Beşiktaş karşısında varlık gösteremedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, RB Leipzig'i konuk etti. Siyah Beyazlı takım müthiş bir futbol sergilediği maçta rakibini 2-0 yenerek puanını 6 yaptı.

Beşiktaş'ın gollerini 11'de Cenk'in asisti ile Babel, 42'de Quaresma'nın asisti ile Talisca kaydetti. Bu sonuçla Porto'nun ardından Leipzig'i de mağlup eden Beşiktaş puanını 6 yaparak grubunda liderliğe oturdu.