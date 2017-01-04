Lena Dunham rötuşsuz fotoğrafıyla kapak kızı oldu

The Girls dizisinin yıldızı Lena Dunham, Glamour dergisinin kapağında verdiği pozla “Selülitlerimden utanmıyorum” mesajı verdi.



Başrolünde yer aldığı ve yapımcılığını üstlendiği ‘The Girls’ dizisiyle iki Altın Küre kazanan Lena Dunham, Glamour dergisine verdiği kapak pozuyla gündemde.

Dergi kapağı için dizideki rol arkadaşlarıyla birlikte poz veren Dumham’ın fotoğrafı, hiçbir rötuş yapılmadan basıldı.

Bedeninden utananlara karşı yaptığı konuşmalarla tanınan 30 yaşındaki ABD’li oyuncu, gerçek ve doğal fotoğraflarıyla, sözlerini hayata geçirmiş, bedeninden utanmadığını kanıtlamış oldu.

Dunham; insanların yeteneklerinden bağımsız olarak vücudunu göz önünde bulundurmalarının "adil oyun" olmadığını ve bunun kendisine karşı bir silah olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi.



Dunham sosyal medya hesabından, “Hollywood’daki (ve Instagram’daki) kadınlara, ilham verdikleri ve kadın şeklini her biçimiyle normalleştirdikleri için teşekkür ederim. Glamour’a da selülitlerimi her yerde haber yapmalarına izin verdiği için teşekkür ederim” dedi.



Ünlü yıldız, bedeni konusunda rahat bir konuma gelene kadar ergenlik döneminde kendisine yönelen bakışlardan rahatsız olduğunu söyledi.



“Görünümümden nefret etmedim, bana ondan nefret etmem gerektiğini söyleyen kültürden nefret ettim” sözlerini ekledi.



Dunham, 'Komedi Dizilerinde Amerika Yönetmenler Birliği Üstün Yönetmenlik Ödülü'nü kazanan ilk kadın yönetmen unvanına sahip.