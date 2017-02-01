Liderler bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis bugün bir araya geldi.

Bu görüşme öncesinde ise BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide dün liderlerle ayrı ayrı biraya geldi.

Cumhurbaşkanlığında iki saat süren görüşmenin ardından basına açıklama yapan Eide, liderlerle gerçekleştirdiği görüşmeleri yapıcı olarak değerlendirdi.

Liderlerin bugünkü görüşmesinin önemine vurgu yapan Eide, Akıncı ve Anastasiadis ile dün yaptığı görüşmelerde buna odaklanıldığını belirtti, liderlerin, önümüzdeki süreçte atılacak adımları görüşeceğini söyledi.

Kıbrıs konferansının devam ettiğini, güvenlik ve garantiler dahil bütün başlıkların masada olduğunu hatırlatan Eide, görüşmede ele alınacak konulardan birinin konferansın siyasi seviyede ne zaman yeniden toplanacağı olduğunu söyledi.

İki tarafın tüm konuları paralel olarak Kıbrıs’ta görüşmeye devam ettiğini kaydeden Eide, konferansın yeniden toplanması için doğru zaman ve doğru içeriği aradıklarını ifade etti.