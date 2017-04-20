HABER KIBRIS

Liderler görüşmesi başladı

20/04/2017

Liderler görüşmesi başladı
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde bu akşam yeniden biraraya geldi. Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre liderler 19.45'te görüşmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununun çözümü çerçevesinde bugün yapacakları görüşmede, Türkiye’nin gündeme getirdiği iddia edilen Türkiye vatandaşlarına Kıbrıs sorununun çözümü sonrasında dört özgürlüğün tanınması talebinin de ele alınacağı iddia edilmişti



TAGS: lider, görüşme, haber
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